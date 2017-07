Alors que la chaleur est enfin au rendez-vous, un règlement municipal restreint l’accès aux pataugeoires à des garderies du centre-ville, faute d’un encadrement suffisant. L’année prochaine, toutes les garderies seront concernées.

Depuis cet été, l’arrondissement de Ville-Marie demande désormais un ratio d’un accompagnateur pour six enfants âgés de moins de 6 ans. Pour les garderies qui comprennent généralement de huit à dix enfants par groupe, cela rend le passage à la pataugeoire bien plus compliqué. «On en est rendu à espérer que des enfants soient absents pour pouvoir respecter le ratio et aller à la pataugeoire», déplore Chantal, une éducatrice du CPE Idée Fixe dans l’arrondissement de Ville-Marie.

«L’objectif de l’arrimage des règlements est de favoriser l’accès et la participation aux activités aquatiques de façon sécuritaire dans toutes les installations», explique Anik de Repentigny, chargée de communication à la Ville de Montréal. Elle précise que la Ville veut ainsi se conformer aux nouvelles règles de l’Association des camps du Québec.

Pour l’instant le règlement est appliqué dans les 98 piscines de la Ville et aussi dans les pataugeoires de l’arrondissement de Ville-Marie. L’année prochaine tous les arrondissements devront aussi suivre ce ratio pour leurs pataugeoires.

Myriam Francoeur, directrice pédagogique du CPE La Maisonnette dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, ne comprend pas bien le resserrement de ces règles. «Pour les plus jeunes qui sont huit ou neuf par groupe, ça peut poser d’y aller. Pourtant le matin, la pataugeoire est souvent vide et il y a déjà deux surveillants sur place», mentionne-t-elle, précisant qu’il est question «de pataugeoires [et] pas de piscines olympiques».

Selon des informations de Métro, certains éducateurs de garderie avaient tendance à trop se reposer sur les sauveteurs pour la surveillance des enfants.

La porte-parole de la Ville réplique qu’un accompagnateur de garderie ne pouvant répondre au ratio de un surveillant pour six enfant peut rester sur place, mais en faisant une rotation avec les enfants en surplus qui doivent rester au bord de l’eau. Les éducatrices consultées ont toutes répondu que c’est une chose difficile à faire comprendre aux plus petits.

Le problèmes des ratios ne se pose pas que dans les pataugeoires, mais aussi à la plage du parc Jean-Drapeau. Des internautes se plaignent régulièrement sur les réseaux sociaux du ratio de un parent pour trois enfants de plus de 24 mois. Ainsi, une mère monoparentale ne peut se rendre seule à la plage avec ses trois enfants si l’un d’eux a moins de deux ans.