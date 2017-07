Alors que de nombreuses lignes de bus empruntant la rue Ontario Est viennent d’être annulées ou déviées en raison des prochaines courses de Formule E, la Ville de Montréal a décrété des travaux de voirie sur cette même artère.

Depuis jeudi dernier, la rue Ontario Est, entre les rues Saint-Timothée et Saint-André, est partiellement obstruée par des travaux liés à une vanne de réseau d’aqueduc «qui devait impérativement être remplacée», précise la Ville.

Comme a pu le constater Métro sur place, un trou d’environ 8m sur 4m a été creusé et les automobilistes, qui se rendent vers l’ouest, doivent se décaler sur l’autre voie.

Selon l’administration, cette vanne sera réinstallée à partir du 20 juillet. «Par la suite, il y aura remplissage et la Ville prévoit effectuer les travaux d’asphaltage lundi prochain», écrit Marie-Eve Courchesne, chargée de communication pour la Ville de Montréal.

«Les travaux seront donc terminés à temps pour la Formule E [les 29 et 30 juillet], assure l’administration. Rappelons que la Ville fait tout pour assurer la fluidité de la circulation et pour minimiser et atténuer les impacts de l’événement sur les résidants et les commerçants. La Ville est en lien constant avec les commerçants, entreprises et organismes riverains.»

Ce chantier n’est cependant pas répertorié sur le site info-travaux de la Ville, contrairement à celui en cours quelques dizaines de mètres plus loin, sur la rue Panet, au croisement avec la rue Ontario. Des travaux de conduite d’eau et de voirie y sont menés depuis fin juin. Ils se termineront, selon la Ville, à la fin du mois d’octobre.

Bus déviés ou annulés

Ces travaux interviennent alors qu’une modification majeure du réseau des bus de la Société des transports de Montréal (STM) a été ordonnée du 18 juillet au 9 août. Au total, 15 lignes d’autobus sont touchées et certains parcours, comme ceux empruntés par les lignes 30 et 125, ont été supprimés à cet endroit.

Quatre commerçants, présents sur la rue Ontario Est, ont également fait part récemment de leur colère après s’être vus ordonner la désinstallation de leur terrasse située sur la voie de stationnement durant huit jours, entre le 27 juillet et le 3 août.

Pour justifier cette demande, la Ville évoque le passage éventuel de véhicules d’urgence sur cette artère qui servira de voie de détour puisque le circuit empruntera notamment le boulevard René-Lévesque et la rue Notre-Dame.

«Peut-être que l’urgence impose ces travaux et qu’ils se justifient, mais clairement, il y a une déficience de la Ville en matière de communication, indique Eric Alan Caldwell, conseiller de Projet Montréal, l’opposition officielle. La Ville doit vraiment s’améliorer pour partager ses infos sur les travaux avec les commerçants.»