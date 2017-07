Sur les 600 documents attendus, la campagne d’amnistie dans les bibliothèques montréalaises a permis de récupérer plus de 4300 documents, dont 3674 livres et 384 films.

L’opération Frais de retard : tournez la page!, qui a eu lieu du 2 au 22 juin dernier, a été lancée par le maire de Montréal, Denis Coderre, afin de permettre aux aux retardataires de retourner des documents empruntés, parfois oubliés dans les greniers montréalais, sans payer aucun frais, quelle que soit la durée du retard. Les documents devaient, pour seule condition, être rendus en bon état.

Cette initiative a aussi pour but de retrouver les abonnés qui avait déserté les 45 bibliothèques de la Ville à cause de ces frais de retard. Ce fut aussi un succès puisqu’un peu plus de 5300 personnes, absentes depuis six mois ou plus, sont venues renouveler leur carte d’abonnement.

M. Coderre a précisé que cette initiative s’inscrivait dans le cadre des 375 ans de Montréal.