De retour de vacances, le maire de Montréal, Denis Coderre, a tenu à répondre aux critiques visant les deux courses de Formule E qui auront lieu ce week-end.

«Je voulais revenir pour mettre certaines pendules à l’heure», a déclaré mardi matin le maire de Montréal.

«Montréal est une ville internationale extraordinaire. J’ai pris le défi de remettre Montréal sur la carte, a-t-il indiqué. Montréal a pris le pari de l’électrification.»

Alors que de nombreux commerçants et citoyens ont fait part de leur colère en raison de travaux liés à ces courses qui se dérouleront les 29 et 30 juillet, Denis Coderre a tenu à relativiser. «Il n’y a rien d’improvisé, on a rencontré les résidants et les gens», a-t-il défendu, en évoquant les premières rencontres datant du 22 février.

«C’est sûr que ça prend de l’audace, c’est sûr que ça prend des sacrifices, a-t-il ajouté. C’est pas unanime, mais la réalité, c’est que la vaste majorité de ces gens-là sont très heureux.»

Le maire de Montréal a également indiqué qu’il était ouvert à changer l’emplacement de cette course durant les deux prochaines années du contrat liant la Ville et l’organisateur. Aucun lieu précis n’a cependant été évoqué. Pour sa part, Projet Montréal souhaite voir ces courses sur le circuit Gilles-Villeneuve, hôte de la Formule 1.

«C’est impensable», a rétorqué Denis Coderre, en mettant en avant la volonté de la Formule E d’organiser cet événements dans les rues des villes, ainsi que le nécessité de mettre aux normes l’actuel tracé situé sur l’île Notre-Dame pour répondre aux exigences de cette course.

«La configuration du circuit Gilles-Villeneuve ne s’y prête pas. Il aurait fallu investir des dizaines de millions de dollars à cause des ponçons et tout ça.» – Denis Coderre, maire de Montréal

