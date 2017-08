Bixi-Montréal a réalisé un record au cours du mois de juillet : un total de 901 159 déplacements en vélo en libre-service ont été effectués.

Le précédent record se situait sous la barre des 800 000 déplacements.

Ce chiffre coïncide notamment avec les festivités du 375e anniversaire, mais également avec la gratuité des services de BIXI-Montréal, samedi et dimanche derniers, à l’occasion des deux premières courses de Formule E dans la métropole québécoise.

Durant cette fin de semaine, plus de 80 000 déplacements ont été enregistrés en deux jours, un chiffre en hausse de 19% par rapport au précédent record de fin de semaine. Plus de 41 000 déplacements ont d’ailleurs été constatés le 30 juillet, pour le troisième Dimanche BIXI gratuit de la saison. Il s’agit de la journée la plus achalandée de l’histoire de BIXI.

«Juillet 2017 a été un mois spectaculaire à tous les niveaux, a indiqué, par voie de communiqué, Marie Elaine Farley, présidente du conseil d’administration de l’organisme à but non lucratif. Par rapport à pareille date l’an dernier, nous avons connu une hausse de 23 % des déplacements, de 20 % des achats de courte durée et de 17 % des achats membres.»

Le réseau BIXI comprend actuellement 6 250 vélos et 540 stations sur le territoire montréalais, ainsi qu’à Longueuil et Westmount.