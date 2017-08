La Ville de Montréal a autorisé un emprunt de 21,4M$ pour financer le parachèvement du projet de réaménagement de la rue Saint-Paul, débuté en 2014.

Ces nouveaux travaux débuteront au printemps 2018, comme l’indique un document de la Ville. Cette année, en raison du 375e anniversaire de Montréal, l’administration municipale avait provisoirement stoppé ce réaménagement qui avait débuté par la section est de la rue Saint-Paul, entre la rue Berri et la place Jacques-Cartier.

Au cours de cette première phase, qui n’est pas encore terminée, des travaux d’infrastructures souterraines ont déjà été menés et des pavés ont été remplacés pour donner un nouveau souffle à l’une des artères historiques du Vieux-Montréal, ainsi que dans certaines rues à proximité. Une rénovation du parvis du marché Bonsecours fait également partie de cette étape initiale qui totalise 16,5M$, dont 3M$ financés par le ministère québécois de la Culture et des Communications.

Dès l’année prochaine, des travaux d’aménagement de l’éclairage public, des surfaces, des chaussées et des trottoirs vont être menés entre la place Jacques-Cartier et le boulevard Saint-Laurent, puis, dans une ultime phase, jusqu’à la rue McGill. Une partie des rues Saint-Vincent et Saint-Gabriel est également concernée par ce chantier, tout comme les abords de la place Royale.

«En réaménageant la rue Saint-Paul, la Ville crée des espaces conviviaux et sécuritaires pour les déplacements à pied et met en valeur le caractère historique et patrimonial du quartier tout en assurant la vitalité commerciale de la rue», indique l’administration.

Selon le dernier Programme triennal d’immobilisations 2017-2019, ces travaux devraient prendre fin en décembre 2020.