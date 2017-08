L’Université de Montréal (UdeM) est devenue mercredi le troisième établissement post-secondaire canadien à s’associer à l’organisme Fierté au travail Canada, qui vise à améliorer les conditions d’inclusion des travailleurs issus de la communauté LGBT.

L’organisme, fondé en 2008, organise des événements éducatifs, communautaires et de réseautage afin de «célébrer les employeurs canadiens les plus inclusifs et offre aux professionnels LGBT et à leurs alliés l’occasion de faire connaissance», peut-on lire sur le site web de Fierté au travail Canada. En plus de l’Université de Montréal, les deux autres établissements scolaires partenaires de cette organisation sont l’Université Laval et l’Université de Toronto.

Au cours des prochains mois, l’UdeM se basera sur les recommandations de cet organisme afin de mettre en place un plan d’action qui permettra de rendre son milieu de travail plus inclusif en tenant compte «des différentes orientations sexuelles, identités et expressions du genre». Le vice-recteur aux ressources humaines et à la planification de l’UdeM, Jean Charest, a affirmé sur le site web de l’université qu’«accueillir la diversité et combattre les préjugés passent principalement par l’éducation, et c’est dans l’ADN de l’Université de Montréal de contribuer à cette ouverture d’esprit chez ses étudiants».

Par ailleurs, l’établissement universitaire compte déposer plusieurs offres d’emploi sur la plateforme web de l’organisme, qui représente le plus important site pour chercheurs d’emploi LGBT du pays.