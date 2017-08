Dans une lettre ouverte publiée sur Facebook, le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, se dit en «désaccord total» avec le maire de Montréal, Denis Coderre, qui s’oppose à l’application du projet de loi sur la neutralité religieuse dans sa métropole.

«Montréal fait partie du Québec», indique Jean-François Lisée, en préambule de son texte. Ce dernier fait référence à la sortie publique, mercredi, de Denis Coderre.

Au cours du comité exécutif, l’ex-député libéral avait haussé le ton contre le projet de loi 62, présenté par le gouvernement Couillard, qui viserait notamment les municipalités et les sociétés de transport, dont les différents articles sont présentés à l’Assemblée nationale. «On a toujours dit que c’est pas au gouvernement, tel qu’il soit, de décider comment vont se vêtir nos employés et comment on va rendre des services», avait-il clamé.

Pour Jean-François Lisée, qui se dit pourtant «partisan d’une réelle décentralisation des pouvoirs», cette déclaration est une «tentative d’utiliser le statut de la métropole pour vous [Denis Coderre] soustraire aux lois de l’Assemblée nationale portant sur la laïcité et le vivre-ensemble», écrit-il, tout en ajoutant que «les Montréalais sont membres de la nation québécoise.»

Ce dernier reconnaît, comme l’a indiqué le maire de Montréal, que «les décisions que nous pourrions prendre sur le port de la burqa ou du niqab, par exemple, aura davantage d’impact à Montréal qu’en régions», mais il reproche à Denis Coderre le ton employé. «Vos collègues maires des régions pourraient utiliser votre argument et se déclarer maîtres des décisions touchant la forêt, les mines, les pêches. Ils ne le font pas.»

Ces déclarations font craindre «une dérive malsaine», dénonce l’élu péquiste, également député de Rosemont.

«Souhaiterez-vous demain soustraire Montréal de certaines dispositions actuelles ou futures de la loi 101? Du Code du travail? Du Code criminel?» – Jean-François Lisée à Denis Coderre

Évoquant des éléments de ce projet de loi qu’il juge «absurde» et qu’il promet de dénoncer «avec force», le chef de l’opposition officielle à Québec demande cependant au maire Coderre de respecter les institutions. «Les décisions concernant l’avenir de la nation sont prises à l’Assemblée nationale. Montréal a droit au respect. L’Assemblée nationale aussi», conclut-il.

Le cabinet du maire de Montréal, Denis Coderre, n’a pas encore réagi.