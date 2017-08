Mercredi, 25 personnalités, tant des politiciens que des artistes et des gens d’affaires, participeront à un événement-bénéfice au profit de l’organisme Ali et les princes de la rue.

Parmi les boxeurs d’un jour, notons Mélanie Joly, David Heurtel, Corneille, Cathy Gauthier, Patrice Godin, Marie-Élaine Thibert, Bruny Surin et Isabelle Maréchal, qui se mesureront au boxeur Ali Nestor, fondateur de l’organisme. Le premier ministre canadien, Justin Trudeau, et Denis Coderre, maire de Mont-réal, entre autres, agiront à titre d’entraîneurs durant ce gala de boxe pas ordinaire.

Les fonds recueillis visent à soutenir l’École de la relève, qui a pour mission d’encadrer des jeunes en difficulté de 16 à 25 ans pour qu’ils décrochent leur diplôme d’études secondaires. Grâce à la pratique des arts martiaux ainsi qu’à des activités sociales et culturelles, ces jeunes apprennent à développer la maîtrise et l’estime de soi pour contrer l’exclusion sociale et la violence.

1 L’École de la relève est le premier programme d’immersion sport-études à recevoir une accréditation officielle du ministère de l’Éducation.

Un peu d’info :