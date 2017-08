Le conseil municipal doit adopter mardi le nouveau règlement de la Ville visant l’utilisation des calèches. De nouvelles règles, plus strictes, vont voir le jour.

Alors que des bribes de ce nouveau règlement avaient été dévoilés au cours des derniers mois, les détails de ce texte qui vise à resserrer les règles autour de cette industrie, viennent d’être rendus publics.

Formation obligatoire

Chaque cocher devra désormais suivre un programme de formation, «axé sur l’information touristique, le service à la clientèle et les aspects réglementaires». L’administration Coderre va également forcer les cochers à porter «une tenue vestimentaire spécifique» et à détenir un permis valide délivré par la SAAQ.

Un permis d’exploitant, renouvelable tous les ans, est aussi obligatoire. Pour l’obtenir, le demandeur doit notamment être titulaire d’une police d’assurance-responsabilité «d’au moins 2M$ par calèche».

Ce permis sera refusé si cette personne a déjà été déclarée coupable, au cours des cinq dernières années, «d’une infraction criminelle de cruauté envers les animaux» ou «d’une infraction à la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal ou à l’un de ses règlements.»

Chaque calèche doit enfin fournir, du 15 novembre au 15 avril, «des couvertures propres pour les passagers». Une vignette doit également être collée avec un numéro pour joindre la Ville, au dos du dossier de la banquette du cocher. Un reçu devra aussi être remis à chaque client.

24 La Ville de Montréal autorise 24 permis d’exploitant, soit autant de calèches sur son territoire.

Interdit de circulation à 28 degrés

Pour circuler, le cheval devra obtenir deux fois par an une attestation de bonne santé signée par un vétérinaire, être muni d’une micropuce et bénéficier «après chaque promenade, d’un temps de repos d’au moins 10 minutes pour préserver sa santé et la sécurité des passagers».

L’animal peut être attelé pour une durée maximale de 9h, à compter de l’heure de sortie du cheval, souligne la Ville. Il doit également, du 1er novembre au 30 avril, être protégé par une couverture lorsqu’il est en attente.

Le cheval ne pourra plus circuler lorsque la température extérieure dans le Vieux-Montréal atteint -20 degrés Celcius, en excluant le facteur éolien, ou lorsqu’elle atteint 28 degrés Celcius, contre 30 degrés actuellement. Un afficheur visuel sera installé à chaque poste d’embarquement et une alarme s’enclenchera lorsque la température flirtera avec le seuil réglementaire.

Amendes augmentées

De nombreuses règles de fonctionnement ont également été dictées. Désormais, une calèche devra être uniquement stationnée dans un poste d’attente et le cheval devra être attaché. Celle-ci ne pourra pas quitter les limites du parcours déterminé par ce texte.

Le prix, quant à lui, ne bouge pas. Une balade de 30 minutes coûtera 53$ et 85$ pour une heure de promenade.

Les amendes ont également été augmentées. Toute infraction au règlement est désormais passible d’une amende de 500$ et, en cas de récidive, de 2000$, pour une personne physique. S’il s’agit d’une personne morale, l’amende sera de 1 000$ ou de 4 000$.