La Ville de Montréal vient d’envoyer un courriel à ses employés en leur proposant de se procurer gratuitement jusqu’à huit billets pour assister au controversé NomadFest Rodéo urbain, qui débute jeudi sur le Vieux-Port.

Ce message, que Métro a pu consulter, a été envoyé par messagerie interne mercredi aux employés de la Ville.

Ces invitations interviennent quelques semaines après l’organisation de deux courses de Formule E au centre-ville de Montréal, les 29 et 30 juillet. Si la Ville a reconnu avoir donné des billets, l’administration Coderre a néanmoins refusé, à plusieurs reprises, de dévoiler le nombre de billets vendus pour cet événement. De très nombreux partenaires et employés ont cependant été invités au dernier moment et les organisateurs ont simplement avancé le chiffre de 45 000 visiteurs au cours du week-end.

Organisateur de l’événement, TKNL Productions n’a pas encore répondu aux demandes de Métro afin de connaître l’avancée de la billetterie. Sur le site internet du NomadFest, il est néanmoins toujours possible de se procurer jusqu’à 10 billets, la limite maximale, pour chacune des quatre journées du festival.

Cet événement est organisé jusqu’à dimanche et propose des montes de taureaux et de chevaux, avec et sans selle. Jeudi, la soirée est uniquement dédiée à la monte de taureaux. Près de 4000 places ont été installées à cet effet au quai Jacques-Cartier. Les billets varient de 39$ à 75$ et permettent l’accès au site toute la journée.

Depuis plusieurs mois, la tenue de ce festival, mis en place dans le cadre des festivités du 375e anniversaire de la Ville, suscite de nombreux commentaires des défenseurs des animaux. Un professeur de droit, Alain Roy, avait notamment entamé des procédures judiciaires pour faire annuler cet événement avant de trouver une entente hors cour sur la nomination, notamment, d’un vétérinaire sur le site de ce rodéo.

La SPCA de Montréal avait également dénoncé «un acte barbare qui soumet les animaux à des souffrances inutiles, dans le seul but de divertir».