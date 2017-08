Une campagne publicitaire de sensibilisation en matière de sécurité routière va être prochainement lancée par la Ville de Montréal qui veut mettre en avant sa «Vision zéro».

«15 piétons happés mortellement dans les rues de Montréal. 15 de trop.» Tel est l’un des slogans qui seront déployés, en français et en anglais, sur 150 abribus du territoire montréalais à la mi-novembre.

«Ça frappe l’imaginaire, ça vient nous chercher», a expliqué lundi le maire de Montréal, Denis Coderre.

Alors que 23 accidents mortels et 196 blessés graves ont également été dénombrés en 2016, la Ville de Montréal a évoqué «un processus un moyen et à long terme» pour faire réfléchir les citoyens.

«Si on veut amener le respect, il faut qu’il y ait une prise de conscience personnelle. Le but, c’est de s’assurer qu’il n’y ait aucun accident et aucun mort acceptables. Il n’est pas question de mettre le doigt pour dire c’est la faute de qui», a indiqué le maire Coderre.

Un clip vidéo sera également diffusé sur les réseaux sociaux et à la télévision, et un site internet dédié à cette campagne va voir le jour.

Il y a encore du chemin et du travail à faire. Je pense que ça va de mieux en mieux, mais il y a toujours place à l’amélioration.» – Denis Coderre, maire de Montréal

Alors que deux cyclistes ont également perdu la vie l’an passé, Vélo Québec s’est réjouit d’«un très bon premier pas» pour changer les mentalités. «On s’adresse à tout le monde et c’est une affaire de tout le monde, a souligné Jean-François Pronovost, vice-président de l’organisme, avant de réclamer «des mesures supplémentaires dans le code de la sécurité routière» et une meilleure gestion de la circulation des camions.

«C’est pas demain matin que tout ça va changer, mais l’amorcer aujourd’hui, ça va surement améliorer les choses», a-t-il ajouté.

Denis Coderre a également précisé que son comité exécutif étudiera en septembre les recommandations émises par la Commission municipale des transports visant la sécurisation des camions.