Selon la candidate à la mairie Valérie Plante, le Réforme du financement des arrondissements de l’administration Coderre a amputé le budget d’Outremont de 19.3%.

«Derrière le discours d’équité que propage le maire sortant pour défendre sa Réforme du financement des arrondissements se cache une incompréhension totale de la réalité des arrondissements et un mépris complet pour l’autonomie locale», a déclaré mardi la cheffe de Projet Montréal, Valérie Plante.

Cette réforme, lancée en 2015 par l’administration Coderre, visait à uniformiser les services offerts dans les différents arrondissements de Montréal, que ce soit en matière de déneigement, de collecte des matières résiduelles ou d’entretien de la voirie. Environ 1G$ de dollars sont redistribués aux arrondissements en fonction d’une trentaine de paramètres variés tels que le nombre de logements, la surface de chaussée, la quantité d’espaces gazonnés.

Il y a donc eu des gagnants, mais aussi des perdants. Projet Montréal a calculé que l’arrondissement d’Outremont, géré par une mairesse indépendante, a perdu 19,3% de son budget. «Projet Montréal s’engage à revoir et bonifier les paramètres qui servent à déterminer le partage des dotations des arrondissements afin de rendre la RFA plus équitable. Des facteurs tel que l’achalandage touristique, la densité de population et l’importance du patrimoine sur le territoire seront ainsi considérés», affirme Mme Plante par voie de communiqué.