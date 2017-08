Montréal a émis le souhait d’accueillir l’équipe de baseball des Astros de Houston au Stade olympique à la suite du passage de la tempête Harvey dans la ville du Texas, a affirmé le maire Denis Coderre.

«C’est sûr qu’on pourrait les recevoir. On sera toujours prêt à les recevoir, on a cette expertise. On est ouvert au besoin», a indiqué jeudi matin Denis Coderre. Ce dernier a néanmoins précisé qu’il n’a «pas été approché».

«On a passé quelques messages», a cependant fait savoir l’élu, qui a reconnu quelques difficultés liées «à la convention des joueurs» et la «proximité aussi des matchs».

On a émis des commentaires, mais on n’a pas fait les pressions en tant que tel.» – Denis Coderre

Finalement, plutôt qu’à Montréal, les Astros ont évolué, depuis le début de la semaine, au Tropicana Field de Saint Petersburg, en Floride. Ils retrouveront leur stade samedi pour une série de trois matchs face aux Mets de New York. En cas de soucis, Denis Coderre a réitéré son invitation.

«Ils savent, Montréal a toujours été en mode solution. S’il y a des besoins, on pourra être présent», a précisé le maire Coderre, qui milite pour le retour des Expos dans la métropole.

«Je pense que les gens l’ont compris, a-t-il soutenu. La Ligue de baseball majeur a un agenda. Ils ont toujours à régler la situation de Oackland et de Tampa Bay. On ne pousse pas. En temps et lieu, on va être prêt, mais il est beaucoup trop prématuré pour l’instant.»