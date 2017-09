La chef de Projet Montréal, Valérie Plante, a annoncé lundi les trois candidats de l’arrondissement de Ville-Marie, profitant de l’occasion pour formuler de vives critiques envers l’administration de Denis Coderre.

«On a des élections à gagner le 5 novembre et on a un arrondissement à reprendre au complet», a entonné Valérie Plante dans le parc Charles-S.-Campbell, qui se situe entre les districts Sainte-Marie et Saint-Jacques. Pour ce faire, l’élue de Sainte-Marie s’est entourée de candidats dotés «d’expertise dans des domaines complémentaires».

L’ingénieure Jabiz Sharifian représentera le district Peter-McGill. «Je compte sur elle pour nous aider à faire une meilleure gestion des chantiers de la ville», a indiqué la chef du parti. Le directeur de l’organisme Le PAS de la rue, Robert Beaudry, sera candidat dans le district Saint-Jacques. Sophie Mauzerolle, anciennement à la Ville de Montréal, sera candidate dans le district de Sainte-Marie, ainsi que la colistière de Valérie Plante.

La chef du parti de l’opposition a insisté sur les nombreux enjeux qui préoccupent les citoyens de cet arrondissement «névralgique», des besoins «laissés de côté» par l’administration actuelle, estime-t-elle. Elle critique, entre autres, l’inaction de Équipe Coderre quant à la sécurisation des zones scolaires, la gestion des chantiers et le projet de redéveloppement de l’ancien Hôpital de Montréal pour enfants.

«[Les conseillers] ne sont pas là, ils sont déconnectés, les gens en ont assez, a-t-elle continué. On a infligé la Formule E aux citoyens, sans trop leur demander leur avis, et en dénigrant leurs récriminations par la suite.»

Au moment de mettre en ligne, Équipe Coderre n’avait pas répondu aux demandes d’entrevue de Métro.