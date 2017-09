Le Service de police de Laval a émis un avis de recherche afin de localiser un homme soupçonné d’exhibitionnisme.

L’homme se serait masturbé dans un wagon de métro entre les stations Montmorency et Cartier, le 14 mai dernier, jour de la Fête des Mères, vers 8h30.

Une femme a rapporté les faits à la police après avoir vu l’individu poser ce geste en se cachant le visage dans son manteau. Il a quitté la station de métro lorsqu’il a vu qu’elle tentait de le photographier.

L’homme recherché a la peau noire et est âgé entre 25 et 30 ans. Il mesure 1,78 m (5’10 »), de stature mince. Ce matin de mai, il portait un pantalon gris, des espadrilles blanches et un manteau distinctif avec les lettres KS en blanc sur la manche.

Toute personne détenant de l’information sur cette affaire peut communiquer avec la Ligne-Info de la Police de Laval au 450 662-INFO (4636).