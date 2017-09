Retardé depuis plusieurs années, l’aménagement de l’esplanade Clark devrait voir le jour en 2019. Les premiers travaux vont débuter prochainement.

«Ça va être plus gros que le Rockfeller [à New York]. On va créer un nouveau milieu de vie», a indiqué lundi le maire de Montréal, Denis Coderre. Ce dernier a réalisé la première pelletée de terre de ce projet maintes fois repoussé, qui doit clôturer le renouveau du Quartier des spectacles.

Attendu une première fois en 2012, puis espéré pour le 375e anniversaire de la Ville, cet important projet au coût de 67,1M$ vient enfin d’être lancé. D’ici les prochains jours, des travaux d’excavation et de décontamination de ce terrain abandonné, d’environ 5000 mètres carrés, situé entre les rues Sainte-Catherine et Clark, vont être menés.

Un pavillon multifonctionnel et une place publique seront ensuite construits. Cette dernière accueillera notamment une patinoire durant l’hiver et des spectacles au cours de l’été, comme l’avait déjà annoncé l’administration Coderre en mai.