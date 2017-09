En cas de victoire électorale, Projet Montréal compte rendre l’avenue McGill College complètement piétonne durant l’été prochain avant d’y aménager une nouvelle place publique. Celle-ci verrait le jour entre la rue Sherbrooke et la rue Cathcart, située devant la Place Ville Marie. La circulation automobile serait néanmoins toujours possible sur les rues transversales, détaille Projet Montréal.

Cette mesure coûterait 35M$, selon Valérie Plante, chef de Projet Montréal et candidate à la mairie de Montréal, qui ne fixe cependant pas d’échéancier pour la réalisation d’un tel projet. Celui-ci devrait se concrétiser, a-t-elle expliqué, après les travaux de rénovation de la rue Sainte-Catherine ouest, repoussés en raison du 375e anniversaire de la Ville et qui devraient finalement débuter début 2018. La construction de la future station du Réseau électrique métropolitain, McGill, prévue en 2020, aura aussi un impact sur l’échéancier.

«C’est une occasion en or pour faire une place publique qui va être emblématique et va inciter les gens à venir dans cette rue», a assuré Valérie Plante, avant de reprocher «un manque de volonté, de créativité et d’audace» de la part de l’administration Coderre. Cette dernière, dans le cadre de la Promenade Fleuve-Montagne, a néanmoins déjà apporté des réaménagements sur cette artère, en retranchant une voie de circulation pour la mise en place de terrasses et de chaises longues disponibles aux passants.

«Mais il faut quelque chose de plus grande ampleur, a repris l’actuelle chef de l’opposition. On veut du vert, des arbres, des fontaines et de petites placettes pour dîner durant quatre saisons par année.»

3500 Selon Projet Montréal, l’avenue McGill College accueille près de 3500 piétons chaque midi.

Même si ce projet implique la fin de la circulation sur cette artère, la perte de places de stationnement, mais aussi la fermeture d’une entrée pour les automobiles au Centre Eaton, Projet Montréal ne s’inquiète pas. «Ce n’est pas le tronçon le plus achalandé, s’est défendue Valérie Plante, qui veut créer «des environnements de vie et de divertissement». Faire une place comme celle-ci permettra à la rue de Sainte-Catherine de se démarquer alors qu’on a déjà la concurrence du Dix30.»