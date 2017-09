Le Centre culturel et communautaire Sainte-Brigide (CCCSB) bénéficiera d’un financement de 1M$ provenant des trois ordres de gouvernement pour une partie de la restauration de l’ancienne église Saint-Brigide-de-Kildare, situé dans le Centre-Sud.

Ce financement supplémentaire servira à la restauration du clocher, de la toiture et des façades

Ce bâtiment historique vieux de 150 ans abrite déjà le CCCSB, un regroupement d’organismes communautaires et d’économie sociale. Il doit accueillir prochainement le centre international de recherche et de création en théâtre pour l’enfance et la jeunesse, Le Cube. L’installation de celui-ci et la réfection de la moitié de l’église coûtera 12,4M$. Ottawa et Québec ont déjà accordé des subventions pour ces travaux.

«Si nous n’avions pas ce 1M$ pour la réparation de l’église, nous ne pourrions pas accueillir Le Cube, ni aucun autre projet», a déclaré le président du CCCSB, Daniel Léonard, qui s’est réjoui de ce financement supplémentaire.