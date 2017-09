À l’initiative de l’organisme Dans la rue, une cinquantaine d’élus et de dirigeants d’entreprises passeront une nuit dans les rues de Montréal le 5 octobre prochain afin de se conscientiser au quotidien des sans-abris.

Le maire de Montréal, Denis Coderre, la présidente de la Commission scolaire de Montréal, Catherine Harel Bourdon, et le président et chef de la direction de Via Rail, Yves Desjardins-Siciliano, seront notamment présents pour la nuit, qui commencera au Square Dorchester vers 18h, pour prendre fin à 7h le lendemain matin.

Les participants d’entreprises amasseront aussi des fonds pour l’organisme Dans la rue par la même occasion. «Participer à cet événement est une occasion unique pour mieux connaître la réalité de Dans la rue et soutenir concrètement cet organisme, qui aide au quotidien des jeunes écorchés par la vie», a souligné le président de la Financière Sun Life pour le Québec, Robert Dumas, dans un communiqué.