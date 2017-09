L’Unité permanente anticorruption a procédé mardi à l’arrestation de l’ancien président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Frank Zampino, de même que de six autres individus soupçonnés d’être mêlés au scandale des compteurs d’eau.

Dans le cadre de l’enquête Fronde, l’ancien argentier d’Union Montréal, Bernard Trépanier, l’ex-directeur des travaux publics, Robert Marcil, ainsi que Kazimierz Olechnowicz, Yves Théberge, Dany Moreau et Normand Brousseau, qui travaillaient pour des firmes de génie-conseil, ont aussi reçu la visite des policiers.

Une huitième personne est toujours recherchée par les policiers. Il s’agit de Bernard Poulin, le fondateur du Groupe SM.

Des accusations de fraude, de corruption dans les affaires municipales, d’abus de confiance et de complot, et ce, en lien avec un système de partage de contrats publics octroyés par la Ville de Montréal, entre 2001 et 2009, ont été portées contre ces personnes, a indiqué l’UPAC par voie de communiqué.

«[L’enquête] met en cause une trentaine de contrats pour des services professionnels, majoritairement des contrats en ingénierie qui ont été octroyés par la Ville, entre 2001 et 2009, a rapporté l’UPAC. «[Elle] tend à démontrer qu’il existait un réseau de firmes de génie-conseil, de fonctionnaires municipaux ainsi que d’un élu qui, entre eux, avaient élaboré un système de partage de contrats en échange de financement politique, de ristournes sur la valeur des contrats mis en cause (160 millions de dollars) ou d’autres avantages personnels.»

L’UPAC, qui a collaboré avec le Bureau de l’inspecteur général dans le cadre de l’enquête Fronde, a indiqué que celle-ci n’est pas terminé. L’organisation policière de lutte contre la corruption n’a pas voulu donner davantage de détails.