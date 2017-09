La Ville de Montréal devrait terminer l’année 2017 avec un déficit de 31,4M$.

C’est ce qu’a reconnu le directeur du service des finances de la Ville, Yves Courchesne, mercredi, au cours d’une séance du comité exécutif. Ce déficit, a-t-il ajouté, ne représente que 0,7% du budget total de la Ville, estimé à 5,2G$, qui est en hausse de 2,8% par rapport à l’année précédente.

Plusieurs dépenses non prévues expliquent ce déficit qui sera confirmé au 31 décembre 2017, date de clôture de l’année financière. Récemment, la Ville a conclu des ententes avec ses policiers, ses pompiers et ses cols bleus pour renouveler leur contrat de travail, après de longues négociations qui se sont parfois étalées sur plusieurs années. Cela représente respectivement des montants de 25,4M$, 24M$ et 16M$ à ajouter au budget.

La Ville de Montréal ayant enregistré un surplus de 139,1M$ en 2016, le déficit ne devrait pas dépasser 31,4M$.

«Toute l’organisation travaille en vue d’améliorer la situation pour arriver à un équilibre potentiel», a par ailleurs mentionné Yves Courchesne.

Revenus en hausse

Les revenus de la Ville ont quant à eux augmenté de 3,4%, passant de 4,4G$ en juin 2016, à 4,55G$ douze mois plus tard.

L’administration du maire Denis Coderre avait annoncé à la fin 2016 une hausse de 1,7% des taxes pour les propriétaires d’immeubles résidentiels et de 0,9% pour ceux détenant des immeubles commerciaux. Ces taxes devraient rapporter 3,3G$, contre 3,22G$ selon les estimations réalisées un an plus tôt, ce qui représente une hausse globale de 2,4%.

Du côté des charges, celles-ci ont diminué de 0,7%. On peut notamment noter la baisse de la rémunération des employés de la Ville de 5,5%. Près de 1,11G$ ont été consacrés à ces dépenses cette année, contre 1,17G$ en juin 2016.