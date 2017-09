Inquiétés par les températures caniculaires prévues ce week-end, les organisateurs du marathon de Montréal ont annulé l’épreuve du 42,2 km, qui devait avoir lieu dimanche.

Le demi-marathon aura lieu, mais le départ, qui devait être à 8h30, a été devancé d’une heure. Le 10 km sera également disputé dimanche. Les courses de 5 km et de 1 km (le P’tit Marathon) auront lieu comme prévu samedi.

«Notre priorité pour ce week-end de course est la sécurité de tous les participants. Alors que nous sommes profondément déçus d’avoir à annuler la distance de 42,2 km, nous le faisons en sachant que c’est dans l’intérêt des participants et de leur sécurité», a déclaré Louis Malafarina, directeur exécutif du Marathon et Demi-Marathon Oasis Rock ‘n’ Roll de Montréal dans un communiqué. «Nous savons que rien ne peut remplacer la sensation de franchir la ligne d’arrivée d’un marathon et sympathisons avec nos coureurs qui ont travaillé si fort pour se préparer pour le jour de la course.»

Les coureurs inscrits au 42,2 km peuvent prendre part au demi-marathon s’ils le désirent. Ils peuvent aussi être remboursés ou participer gratuitement à un autre événement de la Série des marathons Rock ‘n’ Roll. Une course est organisée à Brooklyn le 14 octobre.

Les organisateurs se sont engagés à contacter tous les participants par courriel et par les réseaux sociaux.