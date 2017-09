La lutteuse montréalaise Dorothy Yeats a annoncé mardi qu’elle appuyait la candidature de la chef de Projet Montréal, Valérie Plante, à la mairie de Montréal.

L’athlète olympique, qui possède deux chiens de type pitbull, se montre critique face à l’administration du maire DenisCoderre, même si elle admet «ne pas être une experte de la politique».

«Quand j’ai entendu Coderre dire qu’il allait bannir les pitbulls, je me suis : “tu n’as pas pensé, tu n’as pas parlé aux experts”. C’est un sujet qui me touche et c’était important pour moi de m’impliquer politiquement», affirme Mme Yeats, qui n’a pas voulu s’avancer sur une possible carrière politique.

Celle qui a terminé 5e chez les 69 kg aux Jeux olympiques de Rio juge aussi que l’administration Coderre n’en fait pas assez pour le transport collectif, notamment dans l’ouest de l’île. «Mes parents habitent à Montréal-Ouest, alors quand j’étais au secondaire, le transport en commun pour me rendre au centre-ville, ça ne marchait jamais, relate-t-elle. Quand je vais à [l’Université] McGill de chez mes parents, ça prend deux heures et je ne suis même pas dans une auto. Ça n’a pas de sens.»

L’étudiante en génie civil, qui habite désormais Ville-Émard, dit aussi être craintive de prendre son vélo et c’est une des raisons pour lesquelles elle a décidé d’appuyer Projet Montréal.

Si l’athlète croit que la Ville devrait améliorer ses infrastructures sportives de haut niveau, elle s’est montrée critique par rapport à l’investissement de 2 M$ pour la Maison olympique. «C’est un peu trop cher. Ce sont de beaux bureaux, mais un seul étage est pour les athlètes olympiques, déplore-t-elle. On investit beaucoup dans des projets peu importants.»