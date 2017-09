Le père de Téo Taxi, Alexandre Taillefer, veut instaurer une flotte de trente gros camions électriques pour livrer des marchandises dans l’axe Montréal-Toronto.

«Avec Cargo Express, nous allons mettre en place un réseau de camions 100% électriques de classe 8 capables de transporter de lourdes charges entre Montréal et Toronto», a déclaré mercredi l’ex-dragon dans le cadre d’une conférence donnée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Les camions seront produits par la Compagnie électrique Lion, dont les autobus scolaires 100% électriques ont déjà roulé 2,5 millions de kilomètres. «On est confiants de pouvoir le faire. Le grand enjeu ce sera la permutation, à tous les 225km, des énormes batteries de 5 000 livres», a-t-il ajouté. Cette opération se ferait dans des centres de recharge qui devront aussi être déployés.

Selon lui, la demande pour des camions verts existe. «Un camion produit 250 tonnes de gaz à effet de serre par an. Il y en a 10 000 qui circulent chaque jour entre Montréal et Toronto. Être associé avec un projet 100% vert suscite beaucoup d’intérêt», a précisé M. Taillefer, qui compte présenter une première flotte de dix camions d’ici la fin de l’année 2018. L’investissement anticipé est de 40M$.

D’ici 18 mois, Alexandre Taillefer entend en outre tripler la flotte de taxis Téo, étant donné que l’entreprise Taxelco a obtenu l’autorisation gouvernementale de passer de 110 véhicules électriques à 350 sans avoir à acheter de permis de taxi, mais plutôt en les louant.

Avec Téo Express, l’entrepreneur montréalais a annoncé aussi vouloir se positionner sur la livraison du dernier kilomètre. Cette spécialisation implique d’instaurer des plateformes logistiques à proximité des grands centres et de regrouper les livraisons afin d’éviter ainsi que de gros camions ne circulent dans les centres-ville. «On a des discussions avec plusieurs entreprises de livraison pour entrer dans leur capital», a indiqué M. Taillefer.

Lors de sa conférence, l’homme d’affaires en a profité pour présenter la feuille de route vers la mobilité durable au Québec, qui provient de ses nombreux échanges avec les intervenants du milieu. D’après lui, d’ici 2025, les ménages québécois ne devaient pas posséder plus d’une voiture (contre 1,8 actuellement). Chaque municipalité de plus de 20 000 habitants devrait aussi avoir un réseau de transport collectif et que celui-ci devrait être aussi rapide que l’auto à l’heure de pointe dans les grands centres urbains. Il pense également que près de 35% de déplacements devraient alors être faits en transport en commun, plutôt que 23% actuellement. Tout le parc automobile devra rouler à l’électricité d’ici 2040, selon Alexandre Taillefer.

Ces cibles nécessitent, entre autres, de revoir le fonctionnement du ministère des Transports, de regrouper ensemble les solutions de mobilité au sein d’une même plateforme technologique et de revoir le mode de transport des marchandises. «Travailler ensemble est essentiel et les chasses gardées doivent être éliminées», a-t-il affirmé.