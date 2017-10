Au lendemain de la mort d’un cycliste de 18 ans, le maire de Montréal, Denis Coderre, a annoncé jeudi la mise sur pied d’un groupe de travail pour évaluer la circulation sur les chemins Camilien-Houde et Remembrance.

«Je veux qu’on évalue sérieusement [la possibilité] que les chemins Camilien-Houde et Remembrance ne soient plus une voie de transit», a indiqué le maire sur les réseaux sociaux, ajoutant que Vélo Québec, les Amis de la montagne et les arrondissements concernés feraient notamment partie du groupe de travail.

«On va faire les vérifications. Malheureusement, ça ne ramènera pas le cycliste. Il faut s’assurer que ceux qui conduisent des voitures soient aussi vigilants. On ne défendra pas l’indéfendable, s’il y a des changements à faire on va le faire», a déclaré M. Coderre plus tôt en journée, rappelant que le jeune est mort à cause d’une manœuvre illégale.

Le cycliste a été happé alors qu’un automobiliste effectuait un virage à 180 degrés illégal. Il a succombé, à l’hôpital, à des blessures subies à la tête.

La présidente directrice-générale de Vélo Québec, Suzanne Lareau est très heureuse de la mise sur pied du comité, car cette voie «est très prisée des cyclistes qui souhaitent s’entraîner», a-t-elle rappelé.

«Il faut qu’on s’attaque à ça, a-t-elle soutenu en entrevue avec Métro. La voie Camilien-Houde est une voie de transit, il y a 12 000 voitures par jour qui l’empruntent. Ce ne sont pas des gens qui vont pique-niquer dans le parc.»

Mme Lareau suggère de fermer le transit aux voitures. «Ça ne veut pas dire d’empêcher les voitures d’aller à la montagne, mais on ne pourrait plus juste traverser parce qu’en haut ça serait bloqué», a-t-elle précisé. Si la présidente de Vélo Québec ne trouve pas l’aménagement routier actuel dangereux, elle estime que pour augmenter la sécurité, il faut «réduire le nombre de voitures et diminuer leur vitesse».

Pour la chef de Projet Montréal, Valérie Plante, la mort du jeune cycliste était «évitable». «C’est ce qu’on retient», a-t-elle dit. Elle a déploré que rien n’a été fait pour réaménager le chemin Camillien-Houde, qui sert à la fois d’accès à la montagne et de route de transit.

Suzanne Lareau croit pour sa part que le groupe de travail sera une bonne occasion de discuter de l’intersection entre les rues Côte-Sainte-Catherine, Camilien-Houde, du Parc et Mont-Royal, au pied de la montagne.

«C’est une intersection qui est dangereuse pour tous: piétons, cyclistes automobilistes, personne n’y trouve son compte», a-t-elle indiqué, ajoutant que ça fait «neuf ans» que son organisme demande à la Ville de la revoir.

Le maire a mentionné ne pas avoir reçu ces demandes de Vélo Québec, mais a indiqué que ce «n’est pas une excuse». «Mais l’incident n’est pas dû au carrefour, il est dû à la manœuvre illégal du chauffeur. Il faut prendre ça en considération», a-t-il ajouté.