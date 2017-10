Chaque semaine, Métro revient sur les faits marquants de la course à la mairie de Montréal qui se conclura le 5 novembre. Alors que tous les candidats sont désormais connus, Denis Coderre a pleinement démarré sa campagne en accélérant ses présences médiatiques. De son côté, Valérie Plante a tenté de se démarquer en misant notamment sur de nouvelles pistes cyclables et Jean Fortier a interpellé les citoyens en proposant de prolonger le métro sur le mont Royal.

Denis Coderre accélère

Après un début de campagne plutôt timide, Denis Coderre a clairement passé à la vitesse supérieure. À l’image de sa principale adversaire, Valérie Plante, qui impose ce même rythme depuis quelques temps, le maire sortant a pris la parole tous les jours, pour présenter une nouvelle mesure électorale. Tout a commencé lundi, avec le dévoilement de sa plateforme électorale, dans laquelle on apprend notamment que son parti promet la gratuité dans les transports en commun durant quatre fins de semaine, chaque année. On y lit aussi que Denis Coderre souhaite revoir le système de taxation. Il promet également une compensation financière pour les commerces touchés par des travaux de voirie.

Le REV de Valérie Plante

Après s’être engagée lundi à sécuriser les intersections montréalaises, la chef de Projet Montréal a terminé la semaine en présentant, lors du 15e jour de campagne, ses ambitions dans le dossier du vélo. D’ici 2021, Valérie Plante s’est engagée à créer un Réseau express vélo (REV) sécurisé, qui comprendrait sept lignes permettant aux cyclistes de se déplacer rapidement sur des voies protégées. Entre temps, l’élue a également indiqué vouloir offrir un rabais de 40% sur le prix de la passe mensuelle du transport en commun pour les personnes sous le seuil de faible revenu.

La «ligne du savoir» de Jean Fortier

Chaque candidat a ses propres idées pour l’avenir du transport en commun et particulièrement du métro montréalais. Alors que Denis Coderre compte prolonger la ligne bleue vers Anjou, Valérie Plante, qui ne remet pas en cause cette mesure, a déjà évoqué sa ligne rose entre Montréal-Nord et le centre-ville. Au tour désormais de Jean Fortier de faire part de sa proposition. Le candidat de Coalition Montréal a présenté lundi sa «ligne du savoir». Ce dernier mise sur une prolongation de la ligne bleue vers l’ouest, avec la construction de nouvelles stations, au niveau du Musée des beaux-arts et du Lac-aux-castors, en haut du mont Royal.

Le prolongement de la Ligne Bleue va permettre d'éliminer la circulation automobile sur la voie Camillien-Houde #polmtl #mtl2017 #changement — Jean Fortier Mtl (@jeanfortierMTL) October 6, 2017

Huit sur la ligne de départ

Au total, huit personnes ont rempli les conditions nécessaires pour se présenter comme candidat au poste de maire de Montréal pour les quatre prochaines années. Outre Denis Coderre (Équipe Coderre), Valérie Plante (Projet Montréal) et Jean Fortier (Coalition Montréal), les cinq autres candidats ne sont soutenus par aucun parti: Bernard Gurberg, Fabrice Ntompa Ilunga, Tyler Lemco, Philippe Tessier et Gilbert Thibodeau. Il n’est désormais plus possible de présenter sa candidature à l’un des 103 postes proposés le 5 novembre (maire de Montréal, maire d’arrondissement, conseiller de Ville ou conseiller d’arrondissement).

Un centre de consommation d’alcool envisagé

Il s’agit de l’une des promesses électorales la plus marquante de la semaine. Mercredi, Denis Coderre a ouvert la porte à l’ouverture d’un «wet shelter» dans les rues de la métropole, soit un centre de consommation contrôlée d’alcool pour les personnes en situation d’itinérance. «Au même titre qu’il y a une réalité de toxicomanie, il y a une réalité d’alcoolisme», a expliqué le maire sortant, qui a déjà encouragé pendant son premier mandat l’ouverture de plusieurs centres d’injection supervisée. La localisation de cet édifice n’a cependant pas été précisée.

Le sport réclame des vestiaires

«Le sport peut faire gagner ou perdre une élection», a indiqué à Métro Francis Millien, l’un des hommes forts du sport montréalais, qui a notamment activement participé au développement du soccer dans la métropole depuis plusieurs décennies. Ce dernier, qui aimerait que l’on accorde plus de moyens au soccer, à la construction et à la rénovation des stades actuels, a notamment demandé aux candidats d’améliorer prioritairement les infrastructures et de construire davantage de vestiaires et locaux, notamment autour des stades extérieurs, dans les parcs. Un point entendu par Denis Coderre et Valérie Plante, prêts à de telles installations.

Plus d’écoles

La présidente de la Commission scolaire de Montréal (CSDM), Catherine Harel Bourdon, a demandé aux candidats de s’engager à faciliter la construction de nouvelles écoles. Un véritable manque dans la métropole, selon elle. «Nous n’avons pas de pouvoir en termes de terrains», a-t-elle souligné, tout en demandant aux candidats de se pencher sur «la question de la sécurité entourant les écoles et les brigadiers [qui] est urgente». Les deux partis, Équipe Coderre et Projet Montréal, ont déjà promis d’augmenter le nombre d’écoles, particulièrement au centre-ville.

Catherine Harel Bourdon: «Il faut s’assurer d’avoir de nouvelles écoles» https://t.co/kuEOTSxRHm des brigadiers. #polqc — Louise Harel (@Louise_Harel) October 4, 2017

Des visiteurs non enregistrés

Cette semaine, Métro a appris que les invités du maire de Montréal n’ont plus à s’enregistrer en entrant à l’hôtel de ville, une pratique pourtant obligatoire pour tous les visiteurs ayant un rendez-vous dans l’édifice municipal. Une note interne, toujours en vigueur, a été envoyée à cet effet aux agents de sécurité en mars 2014. Candidate à la mairie de Montréal et chef de Projet Montréal, Valérie Plante s’est publiquement demandée ce que «Denis Coderre a à cacher», avant de dénoncer un «manque de transparence». Le candidat de Coalition Montréal, Jean Fortier, a quant à lui écrit au Commissaire au lobbyisme du Québec, afin «d’enquêter» sur cette «culture du secret» qui serait, selon lui, «propice à l’éclosion de la corruption». Denis Coderre a vivement réagi jeudi, affirmant qu’il est «normal qu’on puisse avoir des rencontres privées». Sans apporter de justification malgré les relances des journalistes sur cette modification du règlement, l’ancien député libéral a clamé travailler «dans la transparence». «Les gens passent dans le hall [de l’hôtel de ville], c’est clair, c’est ouvert. Il y a des caméras partout. Il n’y a pas de cachette», a-t-il affirmé.

La culture dans les débats

Il a aussi été question de culture cette semaine. Les deux principaux candidats ont présenté jeudi, à tour de rôle, leurs engagements électoraux dans le cadre d’une soirée organisée par Culture Montréal. Denis Coderre a notamment souligné qu’il aimerait voir la création de nouveaux studios pour exporter Montréal à l’international. Valérie Plante a quant à elle mis en avant sa volonté de faire passer le budget du Conseil des arts de Montréal de 15 à 20M$.