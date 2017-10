Dans 30% des 82 villes formant la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), les maires et mairesses ont été élus sans opposition.

C’est ce qui ressort des données rendues publiques récemment. Concernant la CMM, ce sont 24 municipalités, totalisant 210 000 habitants, qui ont vu leur maire élu par acclamation.

Si la direction de la CMM a tenu à féliciter publiquement lundi les 19 maires et les 5 mairesses élus sans opposition, du côté de la Ligue d’action civique (LDAC), le ton est tout autre.

«Si l’on félicite les candidats qui se sont engagés dans la course, en tant que société il ne faut pas se féliciter quand autant de maires sont élus ainsi», se désole Rodolphe Parent, président de la LDAC.

Ce dernier note qu’une campagne électorale est généralement le moment idéal pour débattre d’idées nouvelles et de tenter d’intéresser les citoyens à la politique municipale.

Pour favoriser la démocratie locale, la Ligue propose depuis 2013, une trousse électorale permettant d’obtenir des affiches électorales ou un logiciel informatique de pointage à meilleur marché, afin de limiter les barrières chez les candidats intéressés à se lancer.

Cette année, l’organisme a aussi décidé de relancer sa campagne d’engagements à une saine démocratie. On retrouve notamment dans la liste des engagements le fait de ne pas bloquer l’accès aux documents décisionnels, la webdiffusion des conseils municipaux et l’instauration d’un programme de signalement de la collusion chez les fonctionnaires et les élus.

Jusqu’ici, une vingtaine de candidat(e)s de Projet Montréal ont signé le programme, alors qu’un seul candidat d’Équipe Coderre l’a fait. Il s’agit de Hadrien Parizeau.