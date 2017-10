Le candidat à la mairie, Denis Coderre, s’engage à créer un comité chargé d’élaborer une stratégie de développement commercial pour les 10 prochaines années.

«On veut vraiment regarder pour les quartiers centraux. On va colliger ce qui a été fait, mais on va évaluer les possibilités avec le nouveau statut de métropole», a expliqué le maire sortant, disant répondre à une demande de l’Association des Sociétés de développement commercial (SDC).

M. Coderre souhaite que la stratégie, attendue aussi tôt que mars prochain, aide les boutiques à notamment faire face au développement du commerce en ligne, en évaluant la taxation, le stationnement et la vacance des locaux commerciaux. «Maintenant que l’adhésion aux SDC est obligatoire, les propriétaires vont devoir payer pour les locaux vacants, alors ce sera un incitatif pour avoir des [locaux] occupés», a-t-il donné en exemple.

Le candidat reconnaît que toutes les artères commerciales ont une réalité bien propre et assure que ce ne sera pas «une stratégie mur à mur». «Il y aura une couleur et une saveur propre aux artères, mais il y a des réalités communes de permis, d’accessibilité et de stationnement», a-t-il indiqué.