Afin d’aider les commerces de quartier, la chef de Projet Montréal, Valérie Plante, compte notamment revoir l’aménagement urbain dans les artères commerciales en cas de victoire électorale.

Trottoirs élargis, mise en place de fontaines, de mobiliers urbains et d’emplacements réservés aux vélos: tel est la volonté de l’aspirante mairesse pour permettre aux commerçants montréalais de «se démarquer et d’offrir une offre commerciale intéressante pour être en compétition équitable avec les centres commerciaux».

«Ça donne une plus-value, un charme et c’est ce qui fait la différence», a indiqué mercredi Valérie Plante, qui a également rappelé vouloir instaurer un nouveau système de taxation «plus équitable», tout en proposant des dédommagements aux commerces touchés par des travaux de voirie.

Cette proposition est appuyée par le patron de l’Intermarché Boyer, sur le Plateau–Mont-Royal. «L’expérience commerçante doit commencer dans la rue, a soutenu Franck Henot. Si nos quartiers ne sont pas sécuritaires, pas agréables et si la ville n’est pas accessible, comment voulez vous que les clients se rendent chez nous?»

Reprochant au maire sortant Denis Coderre un «Plateau bashing», Franck Henot souhaite une plus forte implication de l’administration municipale pour aider les petits commerçants. «Moi, je ne m’appelle pas Bombardier. On voit un maire une fois aux quatre ans pour les élections. Ce qu’on veut, c’est des solutions. Il faut faire en sorte que les gens aient le goût de venir dans les rues et de se promener», a-t-il repris, tout en raillant le projet du complexe Quinze40, prévu à l’intersection des autoroutes 15 et 40.

«Il faut arrêter d’imaginer que ces projets vont permettre aux commerces de quartier de vivre. Le problème du commerce de détails est mondial, on est attaqué de toutes parts, a-t-il ajouté. Les grandes bannières ont tendance à se déplacer dans les artères de quartier. Si on n’aide pas les petits commerçants, un jour, ce qu’on voyait avant dans les grands centres d’achats, on va le retrouver dans les avenues.»

Valérie Plante s’est également engagée à créer un poste de responsable du développement commercial au sein de son éventuel comité exécutif.