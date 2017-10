Pas moins de 2,71% de la population montréalaise s’était déjà prononcé à 14 heures dimanche, dans le cadre du vote par anticipation des élections municipales du 5 novembre.

Le vote a commencé vendredi en journée, mais le nombre de bureaux de vote ouverts est bien supérieur dimanche, en cette journée officielle du vote par anticipation. Deux heures seulement après l’ouverture des urnes dimanche, 2,7 % des quelque 1 100 000 électeurs inscrits s’étaient déjà présentés.

Élection Montréal doit faire un bilan après la fermeture des bureaux de vote, à 20 heures. Dans plusieurs endroits, on faisait état de files d’attente. Sur Twitter, une électrice a témoigné avoir attendu plus d’une heure trente pour voter dans l’arrondissement du Sud-Ouest. Des isoloirs ont été ajoutés afin d’accélérer le processus de vote.

@SudOuestMtl9 J’attend en ligne depuis 1.5 heures- ça prends presque 10 minutes pour chaque personne à voter. Sud-Ouest BVA# 905 — Francoise (@fliu235) October 29, 2017

En 2013, pendant toute la durée du vote par anticipation, 7,75% des électeurs s’étaient prononcés. Au total, le taux de participation aux élections municipales avait été de 43,3%. Le maire sortant, Denis Coderre, a exhorté les Montréalais de profiter du temps pluvieux pour aller voter et ainsi avoir un meilleur taux de participation qu’en 2013. «J’invite les gens à voter. C’est important. La démocratie c’est fragile. Si on veut combattre le cynisme, il faut participer massivement», a-t-il souligné dimanche, alors qu’il faisait campagne dans Verdun.

Notons que le taux de participation aux élections municipales est historiquement le plus faible des trois paliers de gouvernement, ce qui a incité le Directeur général des élections, Pierre Reid, à lancer une campagne publicitaire pour inciter les Québécois à se rendre aux urnes.

Il sera possible de voter lundi et mardi de 10h à 20h, et mercredi de 10h à 14 h dans certains bureaux. Le jour officiel du scrutin est dimanche le 5 novembre.