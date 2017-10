Une question sera posée aux jeunes Montréalais âgés de moins de 18 ans à l’occasion des élections municipales. Ils pourront ainsi voter, comme leurs parents, dans l’un des 19 petits bureaux de vote, répartis dans chacun des arrondissements.

«Cette activité vise à permettre aux électrices et aux électeurs de demain, francophones et anglophones, d’expérimenter l’exercice du vote de manière concrète et positive, en plus de les éveiller à la démocratie», a indique mardi Élection Montréal par communiqué.

Les jeunes électeurs ne pourront pas voter pour l’un des candidats à la mairie, mais plutôt sur des questions qui les touchent directement. La question qui leur sera posée est la suivante : «À Montréal, qu’est-ce qui est le plus important pour toi?» a) Les arénas, les centres sportifs et les piscines; b) Les autobus, le métro et le train; c) Les bibliothèques, les centres de loisirs et les spectacles; d) Les parcs, les modules de jeux et les espaces verts.

Les enfants voteront derrière un isoloir et recevront un tatouage temporaire indiquant «J’ai voté!». Le résultat sera compilé à titre informatif et pourra guider le nouveau maire ou la nouvelle mairesse dans ses décisions futures.

Voici une vidéo informative sur le fonctionnement du système municipal qui devrait aider les plus jeunes, comme les moins jeunes.