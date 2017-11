Depuis quelques jours, le maire sortant, Denis Coderre, a invité evenko a dévoilé le nombre de billets qui ont été offerts durant la première édition de la Formule E. Mais la firme refuse de répondre.

Depuis la fin de cet événement cet été, l’administration municipale a toujours refusé de répondre sur ce sujet. Questionné à de multiples reprises ces derniers mois, à la fois par les journalistes et par les élus de l’opposition, Denis Coderre avait toujours indiqué qu’une «reddition de comptes» sera faite, après les élections, par Montréal c’est électrique (MCE), l’organisme à but non lucratif, mis en place pour organiser ces deux courses fin juillet.

M. Coderre avait notamment soutenu, lors du dernier conseil municipal fin septembre, qu’il n’y avait pas «de cachette» et que son administration était «transparente» en faisant référence aux montants dédiés à cet événement, votés par les élus.

Depuis plusieurs jours, le ton a changé. Récemment, en pleine campagne électorale, Denis Coderre a indiqué à différents médias qu’evenko détenait cette information et qu’il suffit de contacter la firme privée pour obtenir cette réponse.

«C’est pas moi qui ai fait la promotion de l’événement, a-t-il encore souligné mardi au 98,5 FM. Je n’ai aucun problème qu’on rende public ces affaires-là. Qu’on le fasse, je n’ai pas de trouble. Je ne sais pas combien de billets on a donné.»

evenko renvoie vers Montréal c’est électrique

Problème, evenko refuse également de répondre à cette question.

«Evenko a été engagé par le promoteur Montréal c’est électrique pour l’organisation de cet événement», a répondu, par courriel, Philip Vanden Brande, porte-parole de la firme, avant de renvoyer la patate chaude à l’organisme.

«C’est donc à Montréal c’est électrique de vous donner cette information et non la responsabilité d’un prestataire de service.» –evenko

L’entreprise evenko a également affirmé qu’une mise à jour pourrait prochainement être faite. «Montréal c’est électrique nous informe qu’il dévoilera plus d’informations dans les prochains jours», a ajouté M. Vanden Brande.

Initialement, un budget de 24M$ a été dédié à cette première édition. Montréal c’est électrique dispose également d’une marge de crédit de 10M$, mais impossible de savoir pour le moment si une partie de cette somme a été utilisée.

Étant un OBNL, MCE n’est pas soumis à la Loi sur l’accès à l’information et il est donc impossible d’obtenir l’ensemble de ces chiffres.

Au lendemain de ces courses, les organisateurs avaient évoqué la venue de 45 000 personnes. La Ville, quelques semaines plus tôt, avait cependant indiqué attendre 60 000 personnes. De nombreux billets ont également été offerts et les responsables ont refusé de mentionner la proportion de billets qui ont été achetés.

Montréal c’est électrique n’a pas répondu à Métro.