Voici un résumé des grandes promesses présentées par Équipe Denis Coderre pour Montréal au cours de la campagnes électorale.

Biographie

Cinq mesures fortes

Mais aussi: une ligne bleue prolongée jusqu’à Anjou, comme annoncé par le gouvernement du Québec; un registre des logements insalubres; une part de 10% des contrats publics à des entreprises d’économie sociale; une étude pour une connexion entre la ligne orange et le REM à Bois-Francs et pour bannir éventuellement, un jour, les voitures à essence de certaines parties de la ville.

«On a eu un quatre ans exceptionnel et il y a encore beaucoup de choses à faire. Les quatre prochaines années sont essentielles. On ne peut pas se permettre de recommencer à zéro, puis d’improviser. On a rééquilibré les dépenses, on a ramené l’intégrité. Je dis à la blague qu’on a un record. On a le même maire depuis quatre ans. Il n’a pas été en prison, il n’y a pas eu une enquête. Les choses fonctionnent bien.» – Denis Coderre, le 30 octobre 2017