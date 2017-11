Voici un résumé des grandes promesses présentées par Projet Montréal au cours de la campagnes électorale.

Biographie

Cinq mesures fortes

Mais aussi: mise en service de 300 autobus hydrides; transport gratuit pour les moins de 12 ans et les plus de 65 ans; référendum pour un stade de baseball; modification du règlement animalier; toutes les stations de métro universellement accessible d’ici 2030, augmentation de l’offre de véhicules en libre-service au centre-ville; agenda public de la mairesse; présence d’élus de l’opposition dans le comité exécutif.

«On a mené la campagne que l’on voulait. Une campagne d’idées, qui présente une vision forte et audacieuse pour la Ville. On n’a pas eu peur de parler de sujets risqués comme le transport et la congestion car ce sont des sujets importants si on veut améliorer le quotidien des Montréalais. Je suis très fière et les Montréalais, qui veulent un nouveau style de leadership à l’hôtel de ville, se retrouvent dans ces idées-là. La victoire est à notre portée.» – Valérie Plante, le 1er novembre 2017