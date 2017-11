En tout 3153 enfants et adolescents ont voté dimanche et ont privilégié le sport et les parcs plutôt que le transport et la lecture.

À la question «À Montréal, qu’est-ce qui est le plus important pour toi?», 32,3% des petits électeurs ont choisi les arénas et les piscines. Un autre 32% a plutôt voté en faveur des parcs, des modules de jeu et des espaces verts.

Les bibliothèques, les centres de loisirs et les spectacles ont reçu 19,9% des suffrages alors que les autobus, le métro et le train ont recueilli 15,8% des voix.

Par ordre décroissant, «ce sont dans les arrondissements du Plateau-Mont-Royal, d’Ahuntsic-Cartierville, de Rosemont–La Petite-Patrie, de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et d’Outremont que les jeunes ont voté en plus grand nombre», a souligné dans un communiqué de presse, Me Yves Saidon, président d’élection de la Ville Montréal.

Ce dernier n’exclue pas d’étendre l’expérience a plus de bureaux de vote lors des prochaines échéances électorales.

Même si le résultat n’est compilé qu’à titre informatif, il pourrait guider la nouvelle mairesse Valérie Plante dans ses orientations futures.