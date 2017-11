LAVAL, Qc — Un homme a été trouvé mort sur la chaussée après avoir été percuté par une automobile en milieu de nuit, mercredi, dans un secteur isolé de l’est de Laval.

Le conducteur du véhicule a raconté au Service de police de Laval (SPL) que peu avant 2h30, alors qu’il rentrait chez lui au sortir de son travail, il a soudainement senti qu’il avait heurté quelque chose en roulant sur l’avenue Marcel-Villeneuve, dans le quartier Saint-François.

Il est descendu de son véhicule et a constaté qu’il venait de frapper une personne. Il a aussitôt alerté les autorités et le décès du piéton a été constaté à l’arrivée des secours.

La police précise que l’homme trouvé au sol n’avait aucune pièce d’identité sur lui. Il a été frappé dans un secteur isolé qui n’est pas éclairé situé entre la rue de l’Harmonie et la Montée du Moulin.

L’alcool et la vitesse ne semblent pas être en cause dans cette affaire et on doute que des témoins aient vu l’impact.

Le conducteur, un résidant du quartier Saint-François âgé de 29 ans, a été questionné par les policiers qui l’ont ensuite conduit chez lui. Il devrait être interrogé de nouveau plus tard en journée.