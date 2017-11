MONTRÉAL — «Le peuple a toujours raison» et jugera dans le futur nos réalisations, a déclaré le maire de Montréal sortant, Denis Coderre, lors de sa dernière conférence de presse, mercredi, alors qu’il estime pouvoir dire «mission accomplie».

M. Coderre a été défait dimanche dernier par la candidate de Projet Montréal, Valérie Plante.

Il a tiré sa révérence médiatique mercredi, en rencontrant les journalistes à l’hôtel de ville de Montréal.

Après avoir fait les remerciements d’usage à toute son équipe et aux employés de la Ville, le maire sortant a tracé le bilan de son mandat de quatre ans.

Il affirme avoir mis de l’ordre dans les affaires municipales et débarrassé la ville de la corruption, et se félicite d’avoir obtenu de Québec des pouvoirs supplémentaires pour Montréal, avec son nouveau statut de métropole. Il se réjouit des développements au niveau de transports, notamment avec le Réseau électrique métropolitain (REM) et d’avoir réglé le dossier du prolongement de la ligne bleue du métro.

Il concède que la défaite n’est pas toujours facile à vivre, mais offre toute sa collaboration à la nouvelle mairesse et assure qu’il sera toujours là pour Montréal.

M. Coderre veut prendre les 32 prochaines semaines pour prendre soin de sa santé, lire et aller au cinéma. Il n’a pas reçu d’offre d’emploi, dit-il, n’envisage plus une vie en politique et écarte d’emblée un emploi dans les médias.