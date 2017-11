MONTRÉAL — Un centre commercial montréalais est critiqué pour avoir décidé de faire venir le père Noël le jour du Souvenir.

Saint-Nicolas fera son entrée à la Place Versailles samedi matin — environ une heure avant la tenue des cérémonies à la mémoire des Canadiens qui sont morts à la guerre.

La direction du centre commercial a été fustigée sur les réseaux sociaux par des utilisateurs demandant que la visite du père Noël soit reportée.

Plusieurs internautes ont estimé que la date choisie pour lancer la période des Fêtes constituait un important manque de jugement.

Le centre commercial a répondu qu’il lui était impossible pour des raisons de logistique de faire venir le père Noël un autre jour.

L’arrivée du père Noël en hélicoptère a été annoncée durant plusieurs jours.

«Soyez assuré qu’en aucun cas nous n’avons voulu passer sous silence la mémoire de nos vétérans et de tous ceux qui ont fait le plus grand des sacrifices pour notre pays, a écrit le centre commercial dans une déclaration. Malheureusement, des contraintes logistiques indépendantes de notre volonté ont fait que la date du 11 novembre était le seul moment où il nous était possible de procéder avec l’arrivée en hélicoptère.»

La direction s’est excusée dans un message sur Facebook et affirme qu’elle soulignera également le jour du Souvenir.

«Nous nous excusons profondément à tous ceux qui ont été choqués par ce choix de date, écrit la direction. Nous prendrons les dispositions nécessaires pour honorer tous ceux qui ont servi notre pays le 11 novembre.»