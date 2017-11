Les gouvernements de Québec et Ottawa ont annoncé lundi matin un investissement de 90,9M$ pour 33 projets de transport en commun sur la Rive-Sud de Montréal.

Le Réseau de transport de Longueuil recevra ainsi du financement pour 22 projets, dont plus de 36M$ pour l’achat de 38 autobus hybrides et de quatre bus électriques. Plusieurs sommes sont également prévues pour améliorer les systèmes d’aide à l’exploitation et à l’information voyageurs (SAEIV), qui permettent, entre autres de localiser, les autobus en temps réel.

Le Réseau de transport métropolitain (RTM) obtiendra aussi sa part du gâteau avec notamment un montant de 11M$ pour acheter et installer des SAEIV. Le stationnement de la gare de de train à Vaudreuil sera également agrandi et les infrastructures de la ligne Vaudreuil-Hudson seront remise à niveau.