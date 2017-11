En 2017, BIXI Montréal a enregistré 4,8 millions de déplacements en vélo, soit 700 000 de plus qu’en 2016.

Selon les données publiées mercredi, l’organisme montréalais qui gère le système de vélo en libre-service a comptabilisé 258 000 utilisateurs cette année, soit 10% de plus que l’année dernière. Ce sont les achats de courte durée qui ont eu le plus de succès avec une hausse de 21%.

«Pour la première fois de l’histoire, nous avons observé un total de plus d’un demi-million d’achats, tous types d’abonnement confondus, avec une hausse des achats de 22 % par rapport à l’an dernier et de 217 % depuis la création de BIXI Montréal en 2014», a déclaré dans un communiqué de presse Marie Elaine Farley, la présidente de l’organisme.

Cette année, BIXI Montréal pouvait compter sur 1000 vélos de plus. Grâce aux Dimanches BIXI, où les vélos pouvaient être empruntés gratuitement, l’organisme de vélopartage a enregistré un record d’utilisation de 41 728 déplacements. Cela qui signifie que chacun des 6250 vélos répartis dans 11 arrondissements et deux villes (Longueuil et Westmount) a été utilisé près de sept fois pendant ces journées spéciales.

Le bilan financier de BIXI Montréal sera rendu public dans quelques semaine. Si l’organisme avait réalisé un excédent opérationnel de 654 000$ en 2016 (281 996$ en 2015), le service de vélo en libre-service serait toujours déficitaire sans la subvention annuelle de 2,9M$ octroyée par la Ville de Montréal.