C’est maintenant chose faite. Montréal a officiellement sa première mairesse puisque Valérie Plante a été assermentée jeudi après-midi, en compagnie des 101 autres élus municipaux.

«J’accepte humblement ce mandat de mairesse parce que je sais que vous serez là», a lancé Mme Plante à ses 101 confrères et consœurs élus, en les enjoignant de ne «jamais perdre de vue ceux qu’ils servent».

À noter qu’en raison d’un recomptage, personne n’a été assermenté comme conseiller d’arrondissement dans le district de La Pointe-aux-Prairies.

La nouvelle mairesse a axé son discours sur l’innovation et la modernité, en insistant sur le fait qu’on «ne pouvait plus penser la ville comme on le faisait il y a 30 ans».

Jurant qu’elle avait «un devoir de résultat», Valerie Plante s’est donné cinq défis : la mobilité, la sécurité, l’habitation, les services publics et le développement économique.

Arborant son sourire habituel, Valérie Plante a signé le livre officiel en compagnie de son conjoint et de ses deux fils, après que tous les élus eurent prêté serment, promettant d’accomplir leur travail «avec honnêteté et justice» et de respecter le code d’éthique.

Avant l’entrée des élus, la cérémonie s’est ouverte avec les Buffalo hat singers qui ont interprété un chant traditionnel en l’honneur des femmes. Kevin Deer, un aîné de Kanhawake, s’est également adressé aux nouveaux élus.

Valerie Plante a été élue le 5 novembre dernier avec 51% des votes. Le maire sortant, Denis Coderre, a pour sa part obtenu 45% des votes. Projet Montréal a saisi 34 des 65 postes du conseil municipal.

Plus de détails suivront.