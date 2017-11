La nouvelle mairesse de Montréal, Valérie Plante, va prochainement réaliser trois voyages, dont deux à l’international, pour promouvoir la métropole québécoise.

Son premier déplacement se fera à la fin novembre à Toronto dans le cadre d’une rencontre avec les maires des grandes villes. Valérie Plante se rendra ensuite à Chicago, les 4 et 5 décembre, pour le C40, un regroupement des principales villes internationales pour lutter notamment contre le réchauffement climatique. Les derniers Accords de Paris, dénoncés par Donald Trump, le président américain, seront notamment à l’ordre du jour.

La premier voyage outre-Atlantique de la mairesse sera à Paris du 6 au 8 décembre pour le Forum économique international des Amériques (FEIA), où l’objectif est d’échanger avec plusieurs leaders influents du monde économique et politique sur les grands enjeux financiers. Mme Plante y rencontrera notamment Anne Hidalgo, la maire de Paris.

Mme Plante va également rencontrer, à Montréal, dans les prochaines semaines Joe Biden, l’ancien vice-président américain, à la demande de ce dernier, a précisé la mairesse de Montréal.

Premier comité exécutif

Mercredi matin, Benoit Dorais, le maire du Sud-Ouest, a dirigé son premier comité exécutif. Il s’est notamment montré optimiste et a promis une assemblée «plus conviviale», mais aussi «mobilisée et enthousiaste». «Les Montréalais comptent sur nous pour livrer la marchandise, remplir nos engagements et administrer la Ville de façon transparente et responsable.»

«C’est possible de transformer la Ville sans devenir des dépensiers» –Benoit Dorais, président du comité exécutif