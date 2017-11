Alors que la nouvelle mairesse de Montréal, Valérie Plante, a promis de déplacer le circuit de la Formule E qui a perturbé le centre-ville l’été dernier, le promoteur, evenko, a déjà mis en vente les billets pour la prochaine édition.

Il est désormais possible d’acheter des billets pour le samedi 28 juillet et le dimanche 29 juillet 2018, date des deux prochaines courses de cet événement international impliquant des véhicules électriques. Les prix varient de 63$ (admission général) à 177$ (gradins premium) pour assister à l’ensemble de cette compétition montréalaise. Sur le site internet d’evenko, où il est possible d’acheter des billets en ligne, on peut y lire que les courses seront à nouveau organisée au centre-ville, dans le «quadrilatère Berri, Viger, René-Lévesque, Papineau».

La vente des billets pour assister aux courses de la Formule E dans le centre-ville ne prend pas en compte la volonté de la nouvelle administration montréalaise, qui réfléchit à organiser l’événement sur le circuit Gilles-Villeneuve, une promesse affichée durant la derrière campagne électorale.

Interrogée par un citoyen mercredi soir, au cours de la première séance du conseil d’arrondissement de Ville-Marie, qu’elle préside également, Mme Plante a avoué sa surprise, en réitérant son intention de retirer ce circuit du centre-ville.

«On peut acheter un billet? Wouah! a-t-elle indiqué. C’est vraiment étonnant, car en ce moment, tout est sur le frein. En tant que nouvelle administration, on commence juste à avoir l’information complète, ce que l’on n’avait pas avant. Il n’y a absolument rien de signé, on ne sait même pas où sera la course.»

Le promoteur evenko n’a pas encore répondu aux demandes de Métro.

L’édition 2017, la première à Montréal, avait suscité la controverse. De nombreux commerçants et citoyens avaient élevé la voix en raison des travaux et du manque de retombées économiques.

Après de multiples demandes longtemps refusées, Montréal c’est électrique (MCE), l’organisme créé par l’administration Coderre pour organiser cet événement, a fini par dévoiler les chiffres concernant la billetterie fin octobre. Quelques jours avant les élections municipales, on apprenait que 20 000 billets ont été offerts. Selon un communiqué de MCE, près de 25 000 billets ont également été vendus. Cependant, ce chiffre comprend à la fois la vente au grand public et les différents partenariats. Aucune précision n’a été apportée.

Les états financiers vérifiés de MCE doivent être rendus publics d’ici la fin du mois de mars.

Rappelons qu’un contrat de trois ans avait été signé par la Ville de Montréal, avec une option pour trois nouvelles années.