La mairesse de Montréal, Valérie Plante, nommera Manon Barbe, mairesse de l’arrondissement de LaSalle, à la tête du conseil d’agglomération.

Ce conseil, créé en 2006, regroupe 31 élus de Montréal, dont 16 issus du conseil municipal de la métropole et représentants des villes reconstituées. Cette assemblée a notamment pour mandat l’évaluation foncière, le logement social, l’aide destinée aux sans-abri, le transport collectif, la gestion des rues et des grandes artères ainsi que les parcs-nature.

Parmi les 15 élus choisis par la mairesse, un seul est issu de l’opposition officielle: Dimitrios (Jim) Beis, maire de Pierrefonds-Roxboro. En dehors de la présidente, Manon Barbe, indépendante, qui avait notamment soutenu Valérie Plante dans la course à la mairie de Montréal, tous les autres membres représentent Projet Montréal.

Les membres montréalais du nouveau conseil d’agglomération seront Valérie Plante, Dimitrios (Jim) Beis, Manon Barbe (présidente), Peter McQueen, Benoit Dorais, Rosannie Filato, Maja Vodanovic, Émilie Thuillier, Pierre Lessard-Blais, Nathalie Goulet, François W. Croteau, Normand Marinacci, Magda Popeanu, Philipe Tomlinson, François Limoges (porte-parole d’assemblée) et Sylvain Ouellet.

Ces nominations seront entérinées lundi prochain, au cours de la première séance du conseil municipal depuis les élections municipales du 5 novembre dernier.

En 2013, l’ancien maire, Denis Coderre, avait quant à lui ouvert les portes de ce conseil à cinq élus qui ne portaient pas, à l’époque, les couleurs de son parti. Outre Manon Barbe et Claude Dauphin, indépendants, on y retrouvait également Éric Alan Caldwell (Projet Montréal), ainsi que Russell Copeman et Benoit Dorais, tous deux élus avec Coalition Montréal, avant de rejoindre respectivement Équipe Coderre et Projet Montréal en cours de mandat.

En juin dernier, Denis Coderre avait par ailleurs retiré la présidence de ce conseil d’agglomération à Benoit Dorais, qui venait de faire part de son choix politique, avant de confier ce poste à Manon Barbe.