La clinique Métro Medic centre-ville, située à l’angle des rues Sherbrooke et Guy devient officiellement lundi une superclinique, la sixième sur l’île de Montréal et la 22e au Québec.

«La semaine nous étions déjà ouverts de 8h à 20h, mais les fins de semaine et jours fériés de 9h à 17h. Dorénavant, nous serons ouverts en tout temps de 8h à 20h», a indiqué le Dr Samir El-Hadi Bekhechi qui dirige la clinique. Ce Groupe de médecine familiale (GMF) qui accueille déjà plus de 20 000 consultations par an recevra un soutien financier de 80 000$ de la part du gouvernement.

S’il ne s’agit là que de la 22e superclinique à ouvrir ses portes au Québec, le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, se dit «confiant» que 50 supercliniques seront ouvertes d’ici la fin de 2018. «Sur mon bureau, il y en a huit autres qui vont être annoncées d’ici la fin janvier, a-t-il affirmé. Ce n’est pas quelque chose qui est imposé, c’est un choix que les médecins font.» Il fait appel à la «vocation» des médecins pour en ouvrir plus, rappelant qu’il n’y a pas d’avantage pécuniaire à le faire.

La clinique Métro Medic centre-ville est la seconde superclinique sur le territoire du CIUSSS du Centre-Ouest de l’Île-de-Montréal, les quatre autres étant situées dans le nord de la ville. Ainsi, il n’y a toujours aucune superclinique à l’est de la rue Papineau.

Si le ministre dit ne pas pouvoir «imposer ce mode opérationnel», il se dit confiant qu’il y aura prochainement des supercliniques dans l’est de la ville. «Dans l’est de Montréal, c’est la population médicale la plus âgée, alors il y a un renouvellement à faire», a-t-il dit, précisant que les médecins qui sortent des universités seront formés à cette façon regroupée de faire de la médecine.

Il a ajouté qu’on attirerait les jeunes médecins dans les quartiers de l’est, notamment dans Hochelaga-Maisonneuve, où il y a peu de médecins. «Depuis mon entrée en poste, on a resserré le territoire sur lequel un médecin peut s’installer, a-t-il rappelé. Aujourd’hui si un médecin rentre sur l’île de Montréal, il n’a pas le choix d’aller dans un sous-territoire où il y a des besoins, comme Hochelaga.»