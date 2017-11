#Incohérence de @projetmontreal entre opposition et pouvoir. Il y a 1 an (28 nov 2016) ils dénoncaient travaux PCPR et auj ils adoptent 3 contrats PCPR pr plus 15M$. Si mtl’ais n’ont pas pr leur argent alors

pqi octroyer contrats @Val_Plante @benoitdorais @SylvainOuellet? pic.twitter.com/S9gx0y58kH

— Lionel Perez (@lionelperez) November 29, 2017