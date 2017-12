Capturer les coyotes pour les relocaliser ailleurs n’est pas la solution à leur présence en milieu urbain, selon la la Société de prévention contre la cruauté envers les animaux (SPCA). Même si le phénomène n’est pas récent à Montréal, la multiplication des apparitions de coyotes dans des zones résidentielles interpelle l’organisme à but non-lucratif, qui a jugé important de rétablir certains faits.

«Capturer les coyotes pour les déplacer en région ne règle pas le problème, car d’autres vont venir prendre la place laissée vacante et on remarque que les coyotes restants ont aussi tendance à plus se reproduire», a souligné lundi la directrice de la défense des animaux à la SPCA de Montréal, Alanna Devine. Cette dernière se base sur l’étude Connolly & Longhurst, qui statue qu’il que pour espérer faire diminuer les coyotes d’un secteur, faut agir sur au moins 50% de sa population, sinon cette dernière se renouvellera naturellement.

Sur l’île de Montréal, il y aurait plusieurs centaines de coyotes, selon la SPCA de Montréal, même si aucun chiffre précis n’existe. En 2017, une quinzaine de coyotes auraient été capturés et une dizaine d’entre eux auraient été relocalisés. D’après la SPCA, ils ont peu de chances de survie dans leur nouveau milieu puisqu’ils sont habitués à vivre en meutes.

«La Ville de Montréal doit donc arrêter d’embaucher un trappeur», a insisté Mme Devine, qui a bon espoir que l’administration Plante soit plus à l’écoute que l’administration Coderre.

Environ six personnes et trois chiens auraient été mordues ou griffées cette année par des coyotes, a rapporté le réseau CTV. Il y a quelques jours, un coyote a même été vu dans la cour de l’école Saint-André Apôtre, dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.

«L’important, c’est d’attendre le matin pour déposer ses poubelles, de s’assurer que le bac de compost est bien fermé, de clôturer son jardin et de ne pas laisser les animaux de compagnie dehors sans supervision», a indiqué Mme Devine.

La SPCA de Montréal recommande à la Ville de Montréal de s’inspirer de la Colombie-Britannique, où la Ville de Coquitlam a déployé un programme d’éducation, en plus d’imposer des amendes de 500$ à ceux qui nourrissent les coyotes, même par inadvertance à cause de poubelles inadéquates ou déposées en dehors des heures de collecte.

