L’administration de Valérie Plante met sur pied un groupe de réflexion qui s’intéressera aux différents enjeux liés à la discrimination.

D’après ce que rapporte Radio-Canada, le mandat de ce groupe touchera la lutte contre la discrimination dans les instances de la Ville, mais aussi de façon «plus générale», notamment en ce qui concerne l’accès au logement.

Un rapport contenant des pistes de solution devra être remis d’ici 2018 à la mairesse Plante. Cette dernière est prête à apporter des correctifs d’ici la fin de son mandat, d’après Radio-Canada.

Quinze personnes feront partie de ce groupe, dont un membre du cabinet de la mairesse et un membre du comité exécutif. Haroun Bouazzi, de l’Association des musulmans et des Arabes pour la laïcité au Québec, y participera aussi. Le candidat défait à la mairie de Montréal-Nord, Balarama Holness, qui a récemment accusé à la Ville et les partis politiques de racisme systémique, a dit à la société d’État ne pas avoir été invité à y collaborer.

Depuis son arrivée au pouvoir, la nouvelle administration montréalaise, dirigée par Valérie Plante, a été fortement critiquée en raison de la faible représentation de la diversité culturelle. La mairesse a assuré que «la diversité reste une priorité» même si l’actuel conseil municipal compte peu d’élus issus des minorités visibles.