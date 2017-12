L’ouverture de la Maison olympique est reportée au printemps prochain.

D’après Radio-Canada, la boîte GSM Project a décroché le contrat pour mettre sur pied «un musée interactif» dans lequel il sera possible d’en savoir plus sur le parcours des athlètes olympiques, d’en rencontrer quelques-uns virtuellement, en plus de revivre quelques moments historiques des Jeux olympiques.

Le Comité olympique canadien a inauguré ses bureaux sur le boulevard René-Lévesque, à Montréal, en juillet 2015, dans le but d’y aménager la Maison olympique du Canada. Des anneaux olympiques ont été installés au sommet et au pied du bâtiment. Une salle de conférence aurait été construite au coût de près de 2,9M$. Des salles d’expérience immersive devaient aussi être créées.

L’été dernier, la Ville de Montréal indiquait à Métro que la Maison olympique ouvrirait ses portes en décembre prochain. Elle retenait alors 800 000$ de la subvention de 2M$ qu’elle a accordée à l’événement.